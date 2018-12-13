TBMM Başkanı Yıldırım, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü - TBMM
- Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri Ankara 'da - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el - Mişri 'yi karşılaması - Yıldırım ve Mişri'nin başbaşa ve hayetler arası görüşmesinden detaylarLibya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri Ankara 'da - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el - Mişri ile görüştüTBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el - Mişri ile bir araya geldi.Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Mişri ile bir araya geldi.TBMM Başkanlığında yapılan baş başa görüşmenin ardından Yıldırım ve Mişri, Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.Basına kapalı görüşmeye, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de katıldı.