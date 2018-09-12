TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri - ANKARA

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Bursa heyetini kabulünden görüntüler - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve beraberindeki heyeti kabulünden görüntülerTBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da yer aldığı Bursa heyeti ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve beraberindeki heyeti TBMM’deki makamında ayrı ayrı kabul etti.