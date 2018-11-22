Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın açılışını yaptı - İZMİR

TBMM Başkanı Yıldırım, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın açılışını yaptı - İZMİR

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının açılış törenine katıldı - İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının dış genel planı - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kurdelayı kesmesi - TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması - TBMM Başkanı Yıldırım'ın vatandaşlarla selamlaşmasıİZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının açılış törenine katıldı.
Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.

Açılış Töreni 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Fotoğraflarla AK Parti KongresiFotoğraflarla AK Parti Kongresi
AK Parti 6. Olağan KongresiAK Parti 6. Olağan Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı