TBMM Başkanı Yıldırım, Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın açılışını yaptı - İZMİR
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının açılış törenine katıldı - İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının dış genel planı - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kurdelayı kesmesi - TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması - TBMM Başkanı Yıldırım'ın vatandaşlarla selamlaşmasıİZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı binasının açılış törenine katıldı. Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.