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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım'dan iktidar ve muhalefet kulisine ziyaret - TBMM Haberi

TBMM Başkanı Yıldırım'dan iktidar ve muhalefet kulisine ziyaret - TBMM Haberi

- TBMM Başkanı Yıldırım'dan iktidar ve muhalefet kulisine ziyaret - Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın kulis ziyareti - Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a doğum günü sürprizi yapılması TBMM Başkanı Yıldırım'dan iktidar ve muhalefet kulisine ziyaret - Meclis Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sürerken iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti - AK Parti milletvekilleri, iktidar kulisinde, 63 yaşına giren Meclis Başkanı Yıldırım'a doğum günü sürprizi yaptı TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sürerken iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret etti.İstanbul'daki programlarının ardından gece geç saatlerde Ankara'ya dönen Yıldırım, Mecliste AK Parti'li milletvekilleri tarafından karşılandı. TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sürerken iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret eden Yıldırım, milletvekilleriyle sohbet etti.AK Parti milletvekilleri, iktidar kulisinde, 63 yaşına giren Meclis Başkanı Yıldırım'a doğum günü sürprizi yaptı.Üzerinde "İyi ki doğdun Meclis Başkanım" yazılı pastanın mumlarını söndüren Yıldırım, pastayı keserek milletvekillerine ikram etti.Daha sonra beraberinde TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile muhalefet kulisine geçen Yıldırım, burada muhalefet milletvekilleriyle çay içerek, sohbet etti. TBMM Başkanı Yıldırım, sohbet sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile yan yana oturdu.

Doğum Günü Bütçe Görüşmeleri Muhalefet 

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