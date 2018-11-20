TBMM Başkanı Yıldırım, Cumabekov’a TÜRKPA liyakat madalyasını takdim etti - İZMİR
- Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov’a TÜRKPA liyakat madalyası verilmesi - TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Cumabekov’a madalyayı takdimi - Tokalaşma ve kucaklaşma - Cumabekov’un konuşması - Aile fotoğrafıİZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA 8. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen TÜRKPA’nın İlk On Yılı Ve Parlamentolar Arası İşbirliğinin Geleceği: İşbirliğine Yeni Yaklaşımlar başlıklı konferansa katıldı.