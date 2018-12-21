TBMM Başkanı Yıldırım, Bahçeli ile görüştü - TBMM Haberi
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Yıldırım ve Bahçeli'nin gelişleri, tokalaşma ve görüşmeden detaylar - TBMM Başkanı Yıldırım'ın açıklamalarıTBMM Başkanı Yıldırım, Bahçeli ile görüştüTBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 13.45'te bir araya gelecek.TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.TBMM Başkanı Yıldırım, saat 13.45'te Bahçeli'yi Meclisteki makamında ziyaret etti.