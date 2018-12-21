Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Yıldırım, Bahçeli ile görüştü - TBMM Haberi

TBMM Başkanı Yıldırım, Bahçeli ile görüştü - TBMM Haberi

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Yıldırım ve Bahçeli'nin gelişleri, tokalaşma ve görüşmeden detaylar - TBMM Başkanı Yıldırım'ın açıklamalarıTBMM Başkanı Yıldırım, Bahçeli ile görüştüTBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 13.45'te bir araya gelecek.TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.TBMM Başkanı Yıldırım, saat 13.45'te Bahçeli'yi Meclisteki makamında ziyaret etti.

İlgili Foto Galeriler
Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii ZirvesiBeştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezinde Türk Savunma Sanayii Zirvesi
Erdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına KatıldıErdoğan “İnsanlığın Medeniyeti” Programına Katıldı
Erdoğan, Üsküdarda Toplu Açılış Törenine KatıldıErdoğan, Üsküdarda Toplu Açılış Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı