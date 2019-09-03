TBMM Başkanı Şentop'un kabulü - TBMM

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'i karşılaması ve tokalaşmaları TBMM Başkanı Şentop'un kabulü - Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'i kabul etti TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy'i kabul etti.Şentop'un makamında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı yapıldı.
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