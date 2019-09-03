TBMM Başkanı Şentop'un kabulü İzle

- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyetten görüntüler - Genel görüntü - Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan görüntü - Çekya Başbakanı Andrej Babis'ten görüntü - Çekya heyetinden görüntü - Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis'i kabul ettiTBMM (AA) - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyeti kabul etti.Başkanlık Divanı Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, Türkiye - Çekya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da hazır bulundu.
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