TBMM Başkanı Şentop, TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti - TBMM
- TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'nin gelişi ve tokalaşması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kabulünden görüntüler TBMM Başkanı Şentop, TÜSİAD Başkanı Kaslowski'yi kabul etti TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi kabul etti.Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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