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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye’nin bekâ meselesi olduğunu söylemek, Türkiye’nin zayıf düştüğü anlamına gelmemektedir”

TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye’nin bekâ meselesi olduğunu söylemek, Türkiye’nin zayıf düştüğü anlamına gelmemektedir”

Şentop'un konuşması

Cuma Namazı Gesi 

-detaylar

( AMASYA ) AMASYA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Türkiye’nin bekâ meselesi olduğunu söylemek, Türkiye’nin zayıf düştüğü anlamına gelmemektedir" dedi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Amasya’da bir dizi programlara katıldı.
İlk olarak Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezini ziyaret eden Şentop, cuma namazını Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde kıldı. Şentop daha sonra Amasya Üniversitesinde düzenlenen Amasya Genelgesi'nin 100. Yılında Milli İrade ve Milli İstiklal konulu panele katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan panelde konuşan Meclis Başkanı Şentop, “Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olan çevrelere karşı birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi korumak; bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenlere karşı uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin bekâsını her şeyin üstünde tutmalıyız. Türkiye’nin bekâ meselesi olduğunu söylemek, Türkiye’nin zayıf düştüğü anlamına gelmemektedir. Her ülkenin her devletin beka sorunu yoktur. Beka sorunu devleti ebed müddet iddiası olan devletlerin sorunudur. Dünyada geleceğe ebede kadar yaşama iddiası olmayan devletlerin beka diye bir meselesi yoktur, olamaz” dedi.
Meclis Başkanı Şentop’a Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil eşlik etti.
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