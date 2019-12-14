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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop: 'Terör örgütleri ile mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz' - ANTALYA

TBMM Başkanı Şentop: 'Terör örgütleri ile mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz' - ANTALYA

TBMM Başkanı Şentop: "Terör örgütleri ile mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz" - ANTALYA - "Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu" - APA 12. Genel Kurulu'nda konukların salona gelişi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelerek oturması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıANTALYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na katıldı.
(1)"Türkiye olarak çevremizdeki dinamikleri barış refah ve istikrar doğrultusunda şekillendirmenin gayreti içerisindeyiz""Komşumuz Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için elimizden gelen her üstün gayreti gösteriyoruz. 3,6 milyonun üzerinde Suriyeliyi şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye'nin geleceğini tehdit eden DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleri ile mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz""Bu doğrultuda terör örgütlerinden temizlemiş olduğumuz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizi en güvenli ve en sağlıklı yoldan vatanlarına dönme yolunda ortaya koyduğumuz çabalar nihayetinde meyvelerini verecektir"

İç Savaş İsaf Lyon 

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