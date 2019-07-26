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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop:“ Sistemin adını Cumhurbaşkanlığı sitemi olarak ifade ediyoruz. Bunu haklı gerekçeleri vardır. Oradaki Cumhurbaşkanı aslında Başkandır” Haberi

TBMM Başkanı Şentop:“ Sistemin adını Cumhurbaşkanlığı sitemi olarak ifade ediyoruz. Bunu haklı gerekçeleri vardır. Oradaki Cumhurbaşkanı aslında Başkandır” Haberi

şentop soru cevap

( ANKARA - 2) TBMM Başkanı Şentop:“(Cumhurbaşkanlığı sistemi) Sistemin adını Cumhurbaşkanlığı sitemi olarak ifade ediyoruz. Bunu haklı gerekçeleri vardır. Oradaki Cumhurbaşkanı aslında Başkandır”- “(Parlamenter sistem) Parlamenter sistem krallıkların, monarşinin sistemidir. Parlamenter sistemin iyi işlediği ülkeler monarşidir, krallıktır”- (erken seçim) Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum" ANKARA

Televizyon Yasal Düzenleme Siyasi Parti Erken Seçim Referandum 


- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik olarak,. “Sistemin adını Cumhurbaşkanlığı sitemi olarak ifade ediyoruz. Bunu haklı gerekçeleri vardır. Oradaki Cumhurbaşkanı aslında Başkandır” dedi.
Şentop, 27. Yasama yılı 2. Dönemi değerlendirmek üzere gazete, televizyon ve ajansların temsilcileri ve muhabirleri ile bir araya geldi. Şentop, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı. Şentop, ‘yeni sistemde değişiklikler yapılabilir mi’ sorusuna, “Anayasal düzlemde hükümet sistemiyle ilgili sorun teşkil eden bir yerin olmadığı kanaatindeyim. Alt mevzuatta, kanunla, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle olabilecek değişiklikler olabilir. Eleştirilerin hiç birisini Anayasal düzenleme ile ilgili eleştiriler değil. Sistemin işleyişi ile ilgili” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı olarak görev yapan birinin Genel başkanlıktan ayrılmasına ilişkin soruya Şentop, “Gerek Anayasa’da gerek alt mevzuatta Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti Genel Başkanı olmasına dair mecburiyet de yok, mani de yok. Başkanlık sistemi olman yerlerde Başkan bir siyasi partinin mensubudur. Sistemin adını Cumhurbaşkanlığı sitemi olarak ifade ediyoruz. Bunu haklı gerekçeleri vardır. Oradaki Cumhurbaşkanı aslında Başkandır. Önceki sistemde Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı makamının birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir sistem” dedi.
‘Cumhurbaşkanlığı sistemi çöktüğüne ve Parlamenter sisteme dönüş için referandum yapılsın’ şeklindeki eleştirilere Şentop, “Parlamenter sistem krallıkların, monarşinin sistemidir. Parlamenter sistemin iyi işlediği ülkeler monarşidir, krallıktır. Krallık olmayıp parlamenter sistemin iyi işlediği ülkeler vardır, onlar da federasyondur. Dünyada krallık, federasyon olmayan Cumhuriyet ve üniter yapıya sahip ülkelerde iyi işleyen parlamenter sistem örneği yoktur” ifadelerini kullandı. Erken seçime yönelik soruya Şentop, “Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum" dedi.
(AUÖ
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