TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü (2) - TBMM Haberi
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Singapur heyeti ile yürümesi - Kitap tanıtımıSingapur Parlamento Başkanı TBMM 'de - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tan Chuan - Jin ile görüştü TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan - Jin ile bir araya geldi.Şentop, Tan Chuan - Jin'i kapıda karşıladı.İki parlamento başkanı arasında ilk olarak baş başa, ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
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