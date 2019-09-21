Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop, Kırşehir'de (2)

TBMM Başkanı Şentop, Kırşehir'de (2)

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çiçeklerle karşılanması - 32. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapanış törenini detaylar - Mehtaran takımı - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret - Halk ozanı Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kırşehir Valiliği'ni ziyaretTBMM Başkanı Şentop, Kırşehir 'de - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahi Evran Veli'nin türbesini ve halk ozanı Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ettiKIRŞEHİR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahi Evran Veli'nin türbesi ve halk ozanı Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ederek, dua okudu.Şentop, "32. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapanış töreninin ardından Ahi Evran Veli'nin Ahi Camisi'ndeki türbesini ziyaret etti. Burada dua okuyan ve cami hakkında yetkililerden bilgi alan Şentop, merkez Bağbaşı Mezarlığı'na geçti.Mezarlıktaki Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret eden Şentop, mezara çiçek bırakarak, dua okudu. Şentop, daha sonra aynı mezarlıktaki Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş ve bugün toprağa verilen kız kardeşi Ayşe Garip'in kabirlerine ziyarette bulunarak, dua etti.Daha sonra Kırşehir Valiliği'ne geçen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Vali İbrahim Akın'dan kente yapılan yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Kapanış Töreni Abrin Kız Kardeş Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı