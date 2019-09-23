TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Brajovic ile görüştü - NUR SULTAN
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ile görüştü.NUR SULTAN - "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere Kazakistan 'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ile görüştü.
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