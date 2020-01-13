TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey’i kabul etti
Görüşmeden görüntü
-Genel detay
( ANKARA ) ANKARA
- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Sihirley Ayorkor Botchwey’i kabul etti. TBMM Başkanı Şentop, makamında Botchwey’i kabul etti. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. (AUÖ
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım