TBMM Başkanı Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Botchwey’i kabul etti

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( ANKARA ) ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Sihirley Ayorkor Botchwey’i kabul etti. TBMM Başkanı Şentop, makamında Botchwey’i kabul etti. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti. (AUÖ



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