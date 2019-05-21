TBMM Başkanı Şentop: ''Bu Cumhuriyet, bu yüce meclis, bu demokrasi hepimizin'' - TBMM
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - TBMM'de eski ve yeni dönem milletvekilleri için iftar - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıTBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'de eski ve yeni dönem milletvekilleri için verdiği iftar yemeğine katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, davetlilere hitaben bir konuşma yaptı.(2)
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