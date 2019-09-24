TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştü - NUR SULTAN
- TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüştüNUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan 'ın başkenti Nur Sultan'da, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
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