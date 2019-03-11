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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakyalı Türkleri kabul etti - TBMM Haberi

TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakyalı Türkleri kabul etti - TBMM Haberi

- Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetinin gelişi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi ve tokalaşması - Kabulden detay TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakyalı Türkleri kabul etti TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti.Şentop, Meclis Tören Salonunda bir araya geldiği heyet onuruna yemek verdi.Yemeğin başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.

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