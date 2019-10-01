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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu

TBMM Başkanı Şentop, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu

Törenden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Saygı Duruşu Yeni Yasama Yılı Yasama Yılı 


- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. 19 Temmuz’da tatile giren TBMM, bugün yeni yasama yılına başladı.
TBMM’de yeni yasama yılı açılışı nedeniyle ilk tören Meclis bahçesinde yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu, ardından da saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk oturumuna Mustafa Şentop başkanlığında saat 15.00’de başlayacak. Meclis Başkanı Şentop’un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurula hitap edecek. (DY-
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