TBMM Başkanı Şentop, 'Arşiv Ofisi' açılışında - ULANBATOR
TBMM Başkanı Şentop, "Arşiv Ofisi" açılışında - ULANBATOR - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisinin açılış töreninden detaylar - Şentop'un arşivde incelemelerde bulunmasıULANBATOR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan 'ın başkenti Ulan Batur'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisinin açılış törenine katıldı
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