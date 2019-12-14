TBMM Başkanı Şentop, 'APA 12. Genel Kurulu' katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi - ANTALYA
TBMM Başkanı Şentop, "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi - ANTALYA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "APA 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği vermesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konukları selamlaması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un masaya oturması - Yemeğe katılan konuklar - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yemeğin ardından konuklarla tokalaşmasıANTALYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu" katılımcıları onuruna akşam yemeği verdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım