TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Çorlu’da

-Yemeğe katılması

-Yaptığı konuşma

-Esnaf ziyareti

-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Millet Bahçesi yapılacak alanda basın açıklaması yapması

-Detay görüntüler



( TEKİRDAĞ ) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Tekirdağ ülke ekonomisine katkı bakımından değerli sayılacak ilk beş içerisinde” TEKİRDAĞ



– TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Tekirdağ ülke ekonomisine katkı bakımından değerli sayılacak ilk beş içerisinde” dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine gelen Meclis Başkanı Şentop, Çorlu TSO üyeleri, komite üyeleri, TOBB Kadın ve Genç Girişimler Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Şentop ardından Çorlu TSO tarafından oda binası içerisinde yer alan restoranda onuruna verilen yemeğe katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Çorlu Kaymakamı, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak birim müdürleri, kurum amirleri ve protokol üyelerinin de katıldığı yemekte konuşma yapan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'a, Rumeli'ye, Trakya'ya bir teveccüh olarak kendisini TBMM Başkanlığı'na aday gösterdiğini belirtti.

Tekirdağ'ın da hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Şentop, “Tekirdağ'ın sanayi, turizm, ticaret, tarih, ulaşım bakımından birçok şehirde bulunmayan potansiyel barındırıyor. Esas meselemiz bu potansiyelleri, gücü, hacmi nispetinde bunları şehrimiz için bir imkana çevirmek, uygulamaya koymak. Eski tabirle kuvvete, fiile döndürebilmek, esas meselemiz bu. Bugüne kadar bir gayret gösterdik şimdi imkanlarımız daha da arttı. Hep beraber çok daha fazla gayret göstereceğiz. Tekirdağ ülke ekonomisine katkı bakımından değerli sayılacak ilk beş içerisinde. Bunların arasında İstanbul gibi, Ankara, İzmir gibi nüfusu katbekat üzerinde illerimiz var ama yine bu ilk 5'in içerisinde Tekirdağ'ı her zaman farklı parametrelerde görüyoruz. Bizim bu potansiyeli Tekirdağ'ın faydasına, burada yaşayan insanımızın faydasına çevirmemiz lazım. Bunun altyapısını kurmamız lazım. Bu bakımdan ben her anlamda desteklerinizi istiyorum, bekliyorum. Proje üreterek çalışacağız. Tekirdağ'ı, Çorlu'yu, Türkiye'nin en güzide şehri haline getireceğiz hep beraber. Tekirdağ'da birlik ve beraberlik içerisinde Tekirdağ'ı, Çorlu'yu daha iyi yerlere taşımak için hep beraber gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, Şentop’a günün anısına hediye takdim ederken Meclis Başkanı Şentop da Volkan’a mecliste yapılan ve üzerinde meclis logosu bulunan çini hediye etti. Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı da Yeşilay Haftası dolaysıyla TBMM Başkanı Şentop’a Yeşilay bilekliği taktı. Yemeğin ardından Omurtak Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla görüşen Şentop burada taksi durağını ziyaret ederek taksicilerle çay içti. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Meclis Başkanı Şentop, esnaf ziyareti sonrasında ise Çorlu Devlet Hastanesi’nce boşaltılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Millet Bahçesi yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Millet Bahçesi yapılacağı kaydedilen alanda konuşan TBMM Başkanı Şentop, “İnşallah yakın zamanda millet bahçesiyle ilgili alanlar açılmaya, yapılmaya başlanacak. Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanımız buraya yine uğrayacak ve o daha detaylı bilgi verecektir. Çorlu'nun en güzel yerine millet bahçesi yapıyoruz. Malum Süleymanpaşa'da en güzel yerlerden birisi tugay alanı. Oradan askeri birlikte taşınmıştı zaten. Orada 57. Alay'a ait binalar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'na gitmeden önce kaldığı, bulunduğu yer. Orası da askeri müze olarak eski binalar yapılacak. Onun etrafından da çok geniş bir alan millet bahçesi olarak yapılacak” diye konuştu.

Millet bahçesi yapılacak alanla ilgili olarak hak sahibi olduklarını öne süren şahısların açtığı davanın durumunun sorulması üzerine Şentop, “Dava devam ediyor. Mera arazisinin şahsi mülkiyet olması söz konusu değil. Zaman aşımı durumu da söz konusu değil” şeklinde konuştu.



