TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti

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( ANKARA )- TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "(iç tüzük) Yeni sisteme göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzük hazırlanması gerekir diye düşünüyorum" ANKARA



- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, " Yeni sisteme göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzük hazırlanması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Şentop, TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Şentop, gazetecilerin, Türk milletinin, İslam aleminin bayramını kutladı. Şentop, iç tüzük ile ilgili soruya, 24 Haziran'dan sonra yeni sistemle çelişen bazı hülkümlerde değişiklik yapıldığını söyledi.



Şentop, "Şu anda işleyişli aksatan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. İç tüzük Parlamenter sistemin mantığıyla hazırlanmış. Yeni sisteme göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzük hazırlanması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

TBMM'nin kuruluşlunu yüzüncü yılı dolayısıyla ne gibi etkinlikler planlıyorsunuz' sorusuna Şentop, "Daha sonraki yıllarda hatırlanacak bir takım programlar yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Güvenlik önlemlerinin arttırılmasına ilişkin soruya Şentop, "Meclis'teki güvenlik sistemimiz gayet iyi işliyor. Sistemin iyi çalıştığını öğrenmiş olduk. İlave güvenlik tedbirlerine gerek yok" şeklinde konuştu.



