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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü Video

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü Video

Şentop konuşma

Bild Müzakere Parlamento Bağımsızlık 

-Tatar konuşma
-Genel detay

( ANKARA )- Şentop:- “Türkiye olarak biz her aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanındayız, arkasındayız, birlikte hareket ediyoruz ve Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve adil bir çözümün gerçekleşebilmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye olarak biz her aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yanındayız, arkasındayız, birlikte hareket ediyoruz ve Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve adil bir çözümün gerçekleşebilmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü. Görüşmenin ardından ikili gazetecilere açıklama yaptılar. Başkan Şentop, şöyle konuştu:“Kıbrıs davası bizim milli davamızdır. Türkiye olarak bu konuda partiler üstü bir yaklaşım var. Hatırlayacaksınız bundan bir süre önce parlamentodaki partilerimiz birlikte hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında ortak bildiri yayınladılar. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türkler 50 yılı aşkın süredir yürüttükleri mücadele ile varlıklarını ve bağımsızlıklarını teminat altına alacak neticeyi elde etmişlerdir. Türkiye olarak biz her aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yanındayız, arkasındayız, birlikte hareket ediyoruz ve Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve adil bir çözümün gerçekleşebilmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin siyasi eşitliğini kabul eden, güvenliğini teminat alan bir yaklaşımın temel alınması gerekir.”Tatar ise Kıbrıs’ta çeşitli oyunlar oynandığını aktararak, “Müzakerelerin başlayabilmesi için baskılar yapılmaktadır. Bizim Kıbrıs’tan söyleyeceğimiz son derece dikkatli olunması gerektiğini, Rumların ve bazı emperyalist güçlerin oyununa gelinmemesi gerektiğini ve eğer Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs ziyaretinde söylediği gibi ‘bir müzakere süreci tekrar başlayacaksa, mutlaka bunun şartları yetki sınırı (terms of reference) dedikleri noktalarda kesin bir anlaşmadan sonra müzakere sürecinin başlayabilmesi. Aksi takdirde tehlikeli bir maceraya veya oyuna gelmemiz söz konusu değildir. New York’ta son derece dikkatli olunması gereklidir. Kıbrıs Türk halkının hak, çıkar ve menfaatlerini gözetmeyecek bir anlaşma sürecine sürüklenmememiz gerektiğini vurgulamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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