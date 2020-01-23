TBMM Başkanı Mustafa Şentop:“550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan 29 milletvekili arasında ona ait olan bir dosya yoktu'



- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “dokunulmazlığın kaldırılması sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dosyasıyla Meclis'e intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan 29 milletvekili arasında ona ait olan bir dosya yoktu" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde Demirtaş’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermediği iddialarına cevap verdi. Şentop, o dönem Anayasa Komisyonu Başkanı olduğunu hatırlatarak, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili tartışmaların olduğunu belirtti.

Şentop, bütün milletvekillerinin dokunulmazlıkların kalkmasına ilişkin bazı milletvekillerinin meydan okuduklarını söyleyerek, “Bu meydan okumaya ilk cevabı Sayın Cumhurbaşkanımız vermişti; 'Bizim için sorun yok. Biz bütün milletvekillerinin AK Partililer dahil dokunulmazlıklarını kaldırabiliriz.' Sonra süreç bunun üzerinden yürüdü. Sadece komisyonda olan dosyalar değil, Adalet Bakanlığı, Başkanlıkta olan, sürecin içinde olan dosyaların tamamı ile ilgili prosedür geliştirdik” ifadelerini kullandı. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin 154 milletvekiline ait 800’ün üzerinde dosya bulunduğunu kaydeden Şentop, “Bahsettiğiniz kişinin bir dokunulmazlık dosyası yok idi. Yani dokunulmazlığın kaldırılması sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dosyasıyla Meclis'e intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan 29 milletvekili arasında ona ait olan bir dosya yoktu" dedi.

(AUÖ



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