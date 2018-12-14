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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Ortaköy Camii'nde kıldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Ortaköy Camii'nde kıldı

camiden ve namazdan görüntü

Cenaze Mazda Cenaze Namazı 

-vatandaşlarla sohbet
-detaylar

( İSTANBUL )- Yıldırım, Nermin Şişmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı İSTANBUL

- Cuma namazını Ortaköy Camii'nde kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, ardından merhume Nermin Şişmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı.
Yıldırım cenaze namazının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Ortaköy Camii'nde kıldı. Yıldırım daha sonra merhume Nermin Şişmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı.
Cenaze namazının ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım camiden ayrıldı.
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