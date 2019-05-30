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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek

TBB Başkanı Feyzioğlu’ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek

Feyzioğlu'nun açıklamaları

Tutuklama Kararı Aritas İfade Özgürlüğü Yol Haritası Bulduk 

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( ANKARA ) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: - “Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı söyleminin de altını dolduran bir husus. Bugün açıklanan belgeyi sadece bir reform belgesi olarak görmüyorum, Türkiye’nin büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum” ANKARA

- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı söyleminin de altını dolduran bir husus. Bugün açıklanan belgeyi sadece bir reform belgesi olarak görmüyorum, Türkiye’nin büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum” dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni son derece olumlu bulduklarını belirtti.
Matematiksel düşünme becerisi gelişmiş hukukçuya ihtiyaç olduğunu belirten Feyzioğlu, bunu sağlayacak bir müfredatın geldiğini, TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yakın çalışma içinde olduğunu kaydederek, “Hiçbir adımda biz dışlanmadık. Asli bileşen olarak çalıştık” açıklamasında bulundu. Önemli hususlardan birisinin ifade özgürlüğünün güvenceye kavuşturulması olduğunu belirten Feyzioğlu, “Bu, Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı söyleminin de altını dolduran bir husus. Bugün açıklanan belgeyi sadece bir reform belgesi olarak görmüyorum, Türkiye’nin büyük kucaklaşmasının adı olarak nitelediğim Türkiye ittifakının yol haritası olarak görüyorum” diye konuştu.
Tutuklamaya ilişkin önemli iyileştirmelerin olacağını kaydeden Feyzioğlu, “Bu da kes yapıştır gerekçelerle tutuklama kararı verilmesine bir son geleceği anlamını taşıyor” şeklinde konuştu.
Hakimlere coğrafi teminatın geldiğini, bunun yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının en önemli başlıklarından birisi olduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Hiçbir hakim, ‘birilerinin beğenmediği karar verirsem çoluğumun çocuğumun sıkıntısını çekerim’ diye düşünmeden coğrafi teminat içinde hareket edecek” ifadelerini kullandı. Belge ile hakim ve savcı yardımcılığı getirildiğini ve bunun hakim ve savcı kalitesinin Türkiye’ye yakışan şekilde artacağı anlamına geldiğini söyleyen Feyzioğlu, “Sizi temin ederim AB standartlarının da üzerine çıkıyoruz bu reformlar gerçekleştirilirse” dedi.

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