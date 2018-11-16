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( ANKARA -1) Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "2002'de çiftçiye verilen toplam 1.8 milyar TL desteği, her sene artırdık ve 2017 yılında toplam 12.9 milyar TL destek verdik. 2018 yılında ise; bugüne kadar verdiğimiz 12.4 milyar TL destek miktarını yıl sonu itibariyle 14.5 milyar TL ye tamamlayacağız" - "2019 yılında ise destek miktarımızı, bu seneye göre yüzde 10.7 artırarak, toplam 16.1 milyar TL'ye çıkarıyoruz" ANKARA



- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesinin görüşülmesinde sunum yaptı.

