Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '2002'de çiftçiye verilen toplam 1.8 milyar TL desteği, her sene artırdık ve 2017 yılında toplam 12.9 milyar TL destek verdik. 2018 yılında ise; bugüne kadar verdiğimiz 12.4 milyar TL destek miktarını yıl

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '2002'de çiftçiye verilen toplam 1.8 milyar TL desteği, her sene artırdık ve 2017 yılında toplam 12.9 milyar TL destek verdik. 2018 yılında ise; bugüne kadar verdiğimiz 12.4 milyar TL destek miktarını yıl

Pakdemirli'nin açıklamaları

Misyon Tarım Demirli 

-detaylar

( ANKARA -1) Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "2002'de çiftçiye verilen toplam 1.8 milyar TL desteği, her sene artırdık ve 2017 yılında toplam 12.9 milyar TL destek verdik. 2018 yılında ise; bugüne kadar verdiğimiz 12.4 milyar TL destek miktarını yıl sonu itibariyle 14.5 milyar TL ye tamamlayacağız" - "2019 yılında ise destek miktarımızı, bu seneye göre yüzde 10.7 artırarak, toplam 16.1 milyar TL'ye çıkarıyoruz" ANKARA

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesinin görüşülmesinde sunum yaptı.
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
CHP Rize'de Andımız'ı OkuyamadıCHP Rize'de Andımız'ı Okuyamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı