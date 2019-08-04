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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Suvarlı’da oy verme işlemi sona erdi

Suvarlı’da oy verme işlemi sona erdi

Oy kullanma işlemlerinden detay

Yarış Yerel Seçimler Yerel Seçim 

-Jandarmanın aldığı önlem

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- 31 Mart yerel seçimlerinin yenilendiği Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle son buldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenen Suvarlı beldesi belediye seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Şehit Enes Sarıaslan İlkokulu’nda 2 sandık, Serap Gül Ortaokulu’nda 2 sandık, Şehit Selçuk Dost Lisesi’nde 3 sandıkta toplam bin 866 seçmen oy kullanmak üzere sandığa gitti. Jandarma sabah saatlerinde çıkan tartışma nedeniyle oy kullanılan sınıflara oy kullanacak kişileri tek tek aldı. Suvarlı beldesinde AK Parti’den Gülfer Ağır, Vatan Partisi’nden Gazi Sabancı, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Mustafa Doğan yarışıyor. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından beldede sandık kurulları tarafından oy sayımına geçildi.
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