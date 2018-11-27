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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Suudi Veliaht'ın ziyareti Tunusluları sokağa döktü - TUNUS

Suudi Veliaht'ın ziyareti Tunusluları sokağa döktü - TUNUS

- Tunus 'un Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan yüzlerce gösterici - Göstericilerin slogan atması - Göstericilerin ellerinde pankart taşıması - Gösterici Durra İsmail ile röportaj - Gösterici Tarık el - Kehlavi ile röportajTUNUS (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkelerine gerçekleştireceği ziyarete tepki gösteren Tunus lular başkentte gösteri düzenledi.
Başkent Tunus 'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan yüzlerce gösterici, ziyaretine saatler kalan Bin Selman'ı protesto etti.Ellerinde Tunus 'un yanı sıra Filistin, Cezayir, Moritanya ve Mısır bayrakları bulunan göstericiler, "Halk, vatandaşlar, Tunus toprağı satılık değildir", "Halk Bin Selman'ın kovulmasını istiyor" yazılı dövizler taşıdı. Eylem sırasında göstericiler cadde boyunca ilerlerken, emniyet güçleri de yoğun önlemleri aldı.Öte yandan AA'ya konuşan kaynaklar, Bin Selman'ın bugün yerel saatle 15.00'da (TSİ 17.00) Tunus 'a geleceğini aktarırken, Suudi Veliaht'ın Cumhurbaşkanı El - Baci Kaid es - Sibsi ile görüşeceği bilgisini paylaştı. Tunus 'taki sivil toplum kuruluşları dün yaptıkları ortak açıklamayla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Tunus ziyareti nedeniyle " Tunus 'u kirletmeye hayır" adı altında kitlesel gösteriler düzenleme kararı aldıklarını duyurmuştu. - Suudi Arabistan, Tunus 'un devrik liderinin sığınağıSuudi Arabistan, Tunus 'u yaklaşık 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin "Arap Baharı" isimli süreçte görevden uzaklaştırılmasının ardından sığındığı ve hala yaşadığı ülke olma özelliğini taşıyor.Arap Baharı sürecinde demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında birçok kazanım elde eden Tunus , yüksek enflasyon, yerel para birimi dinarın hızlı değer kaybı, eriyen döviz rezervleri ve işsizlik gibi birçok ekonomik zorlukla mücadele ediyor. Tunus 'ta yoğun tepkiyle karşılanan ziyarete ilişkin yerel basında, Bin Selman'ın Tunus 'a yönelik ekonomik yardım paketi açıklayabileceği beklentisi dillendiriliyor.

Devrik Lider Yardım Paketi Yurt Dışı Demir Yumruk Sivil Toplum 

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