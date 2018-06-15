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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ - İZMİR

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ - İZMİR

- İftar programının katılımcıları - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklamasıİZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Olayın aydınlanması için canla başla çalışacağız." dedi.
Dağ, Kasımpaşa Mahallesi'nde, AK Parti Menderes İlçe Teşkilatının düzenlediği iftarda, Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve akrabalarına seçim çalışmaları sırasında düzenlenen saldırıya değindi.Terör olaylarını nereden gelirse gelsin kınadıklarını belirten Dağ, "Olayın aydınlanması için canla başla çalışacağız." diye konuştu.
Muharrem İnce'nin HDP ile yakınlığını da eleştiren Dağ, şunları kaydetti:"Hakkari'de Türk bayrağı açmadan HDP'lilerle birlikte miting yapmak yine aynı şekilde 'AK Parti kazanmasın, Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın diye evinizdeki 4 tane oydan birini HDP'ye verin de barajı aşsın' diyenlere mesaj olsun. Yazıklar olsun. Allah onları hak ettiği şekilde müstahak etsin. 7 Haziran'da çıktınız sokak sokak gezdiniz HDP barajı aşsın diye uğraş verdiniz ve yüzde 13'e kadar çıkarttınız. Bugün de aynı şeyi yapıyorsunuz."Dağ, İnce'nin doğu ve batı illerinde farklı dil kullandığını belirterek, " İzmir 'de gelip milliyetçi, ulusalcı sözler söyleyip, Suruç'ta ve Diyarbakır'da bundan kaçmak, Hakkari'de Türk bayrağı açmadan miting yapmak siyaset değil, erdem değil, adamlık da değil. Adamlık gelip Menderes'te bir şeyler söylemek değil. Gidip Hakkari'de Diyarbakır'da siyaset yapmaktır." ifadelerini kullandı. - "Aylarca partiniz cumhurbaşkanı adayı aradı" İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun hükümetle ilgili eleştirilerini değerlendiren Dağ, "24 Haziran'dan sonra yerel seçimle ilgili konuşacak daha çok şeyimiz olacak. Yaptıkları çamur siyasetin hepsini anlatacağız. Yaptıkları tramvaydan dolayı Alsancak'ı ne hale getirdiklerini anlatacağız. Kendi içlerinde olan birtakım yolsuzluk ve uğursuzluk işlerinin hepsini anlatacağız." dedi.
Dağ, Kocaoğlu'nun ilçe ilçe gezerek, dış politika, eğitim ve ekonomi konularında eleştiride bulunduğunu ancak asıl işinin yerel siyaset olduğunu aktardı.Kocaoğlu'nu "Eğer genel siyasetle ilgili bir hedefin vardıysa istifa etseydin." sözleriyle eleştiren Dağ, şunları söyledi:"Ya milletvekili ya cumhurbaşkanı adayı olsaydın. Aylarca partiniz cumhurbaşkanı adayı aradı. Bu cesareti gösteremeyeceksin bir yandan belediye başkanlığı koltuğunda oturmaya devam edeceksin. Bu, risk almadan siyaset yapmaktır, bu, kaçak dövüş yapmaktır. Bu konuda kendini uyarmak da bizim İzmir li olarak görevimizdir. Herkes kendi işini yapacak. Biz genel siyaseti yaparız. Biz dış politikayı da eğitimi de sosyal yardımları da sağlığı da ulaşımı da biliriz."

Belediye Başkanlığı Dış Politika Cumhurbaşkanı Sosyal Yardım Cumhurbaşkanı Adayı 

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