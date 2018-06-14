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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırıya tepkiler - Milli Eğitim Bakanı Yılmaz - SİVAS

Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırıya tepkiler - Milli Eğitim Bakanı Yılmaz - SİVAS

- Suruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırıya tepkiler - İftar programına katılanlardan detaylar - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi - Bakan Yılmaz'ın konuşmasıSuruç'ta AK Parti'lilere yönelik saldırı - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken bir saldırı. Bu saldırının faillerinin en kısa zamanda adalete teslim edileceği ve hak ettikleri cezayı alacaklarına hiç şüphemiz yok." - "Türkiye demokratikleşme yolunda çok önemli mesafe aldı. Ama görülüyor ki bu demokratikleşmeyi henüz içlerine sindirememiş olan gruplar da var"SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken bir saldırı. Bu saldırının faillerinin en kısa zamanda adalete teslim edileceği ve hak ettikleri cezayı alacaklarına şüphemiz yoktur." dedi.
Bakan Yılmaz, Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
İftar programı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Hukuk devletinde yapılması gereken her şeyin süratle yapılacağını ifade eden Yılmaz, "Hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken bir saldırı. Bu saldırının faillerinin en kısa zamanda adalete teslim edileceği ve hak ettikleri cezayı alacaklarına hiç şüphemiz yok." diye konuştu.
Demokrasinin sabretme ve başkalarının düşüncelerini dinleme rejimi olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:"Demokrasi, özgür alanlar oluşturup da kimseyi buraya sokmama, başkasının fikrini dinlememe rejimi değildir. Herkes gelsin dilediğini söylesin. Sonuçta 24 Haziran'da millet sandıkta hür iradesiyle konuşacak. Bundan korkmanın çekinmenin ne alemi var. Türkiye demokratikleşme yolunda çok önemli mesafe aldı. Ama görülüyor ki bu demokratikleşmeyi henüz içlerine sindirememiş olan gruplar da var. Ama hukuk düzeni de bunları elimine etme hususunda gereken mekanizmalara sahiptir."

Demokratikleşme Rejim Saldırı Basın Mensupları 

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