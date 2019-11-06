Süleyman Soylu: 'Yerleştirmeye çalıştıkları fikir, 'Hepsi gidecek mi, gitmeyecek mi'? Toplumu bir cadı avına motive etmeye çalışıyorlar' İzle
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
( ANTALYA - 2) Süleyman Soylu: "Yerleştirmeye çalıştıkları fikir, 'Hepsi gidecek mi, gitmeyecek mi'? Toplumu bir cadı avına motive etmeye çalışıyorlar"- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Emperyalizm, insanlığın üzerine hem fakirleştirme, hem de radikalleştirmeyle saldırdı ve insanlar doğal olarak kaçıyorlar. Aslında tam tabirle, kaçışıyorlar."- "Birileri meseleye ısrarla içerideki Suriyeli sayısı üzerinden bakıyor"- "Bu yalanı nereden kamuoyuyla paylaşacağız? Sürekli beraber olmaya çalıştığınız LGBT'nin hesaplarından mı paylaşacağız? Göç İdaresinin hesaplarından paylaşacağız"- "O sözde profesörün partisine de sesleniyorum: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun. Bu adama biraz dostluğunuz varsa, doktora tedaviye gönderin. Bu adamın tedaviye ihtiyacı var. Bu adam hasta."( ANTALYA - 2) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Kemer İlçesindeki bir otelde İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
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