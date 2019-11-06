Süleyman Soylu: 'Şu anda karşı karşıya kaldığımız göç dalgasının 1. neslindeyiz. 2 neslinin önümüze ne çıkaracağını biliyor değiliz'
Süleyman Soylu'nun açıklamaları
( ANKARA ) Süleyman Soylu: "Şu anda karşı karşıya kaldığımız göç dalgasının 1. neslindeyiz. 2 neslinin önümüze ne çıkaracağını biliyor değiliz"- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Emperyalizmin dünyanın doğusunu istikrarsızlaştırma gayreti devam ettiği sürece göç devam edecektir"- "Sürekli olarak göç rotasıyla ve düzensiz göçlerin artışıyla karşı karşıyayız."- "Karşımızda demirden kalpler var. İşitmeyen kulaklar, görmeyen gözler var"
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