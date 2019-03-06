Süleyman Soylu: 'PKK'nın buralarda tüneller açmasına ne olursunuz müsaade etmeyin'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
( ANKARA ) Süleyman Soylu: "PKK'nın buralarda tüneller açmasına ne olursunuz müsaade etmeyin"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Bizi köksüz bir millet haline getirmeye çalışıyorlar"- "Gezi olaylarında yüzde 3,5-4'tü faiz. Şimdi kaç olduğunu biliyoruz"- "CHP kolunu, Kılıçdaroğlu kolunu, zillet ittifakı kolunu PKK'ya kaptırmıştır"- "Kafalarını çıkaramıyorlar. 15 bin vardı, şimdi 700 terörist kaldı"- "Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu bir verin. Kılıçdaroğlu'nun kalesine 90'dan bir tane"
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