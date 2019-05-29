Süleyman Soylu: 'Ekrem İmamoğlu'nun şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart'a kadardı' Video
Süleyman Soylu'nun açıklamaları
( İSTANBUL ) Süleyman Soylu: "Ekrem İmamoğlu'nun şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart'a kadardı"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim"- "İstiyorlar ki yaptıkları haksızlıklara sesimizi çıkarmayalım"- "Sandıkların ancak yüzde 10'unu açtırabildik"- "Bizim inançlarımızı öcü olarak nitelendirenlere İstanbul'un teslim edilmemesini sizden istirham ediyorum"
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