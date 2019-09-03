Süleyman Soylu: 'Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken sesi çıkmadı'
Süleyman Soylu'nun açıklamaları
( BURSA ) Süleyman Soylu: "Bugün Diyarbakır'da halay çekenlerin evlatlarımız şehit edilirken sesi çıkmadı"- Süleyman Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- " (Görevden alınan belediye başkanları) Türkiye'nin en büyük şehrinin yeni seçilmiş belediye başkanı koşa koşa bunları savunmaya gitti."- "PKK ile ilgilerini alenen ortaya koyduk"- "Yazıklar olsun. Bu devlet 2 bin 200 yıllık geçmişinde şaklabanlıkla ayakta durmadı kurallarıyla, kararlarıyla durdu"
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