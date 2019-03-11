Süleyman Soylu: 'Bugün bir ittifakla değil, organizasyonla karşı karşıyayız'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
( AYDIN ) Süleyman Soylu: "Bugün bir ittifakla değil, organizasyonla karşı karşıyayız"- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Kurdukları ittifaka Millet İttifakı diyorlar. İçerisinde milleti görseydik Millet İttifakı derdik. Biz içinde şer görüyoruz, o yüzden şer ittifakı diyoruz"
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