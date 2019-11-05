Süleyman Soylu: 'Bu ülkeyi şikayet edenler bellidir, PKK'lılar şikayet eder' İzle

( ANKARA - SORU CEVAP) Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi şikayet edenler bellidir, PKK'lılar şikayet eder"-"Gerekirse İmamoğlu'ndan özür dilerim. Kusurum varsa bedelini ödemeye hazırım. Söylediğim her sözün arkasındayım. Gidip Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmek akıl sağlığı işareti midir?" ANKARA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gazetecilerin sorularını cevapladı.
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