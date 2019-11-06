Süleyman Soylu: 'Bu teknolojiye sahip olmasaydık, bizi Resulayn ve Tel Abyad'ta bir adım attırmazlardı. Afrin'e burnumuzu sokturmazlardı'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
( ANTALYA ) Süleyman Soylu: "Bu teknolojiye sahip olmasaydık, bizi Resulayn ve Tel Abyad'ta bir adım attırmazlardı. Afrin'e burnumuzu sokturmazlardı"- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Biz bugün bir Barış Pınarı Harekatı yaptık. Bilesiniz ki bunun arkasında koskoca bir siyaset var."- "Dünyanın şaşkınlıkla izlediği bir süreci yönetiyoruz"
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