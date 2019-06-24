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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Süleyman Soylu: 'Bizim biraz işimiz zorlaşacak. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet, taciz... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz'

Süleyman Soylu: 'Bizim biraz işimiz zorlaşacak. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet, taciz... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz'

Süleyman Soylu'nun açıklamaları

( ANKARA ) Süleyman Soylu: "Bizim biraz işimiz zorlaşacak. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet, taciz... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Demokrasiyi hazmetmek kolay bir iş değildir, doğru bir iştir"- "Demokrasi açısından önemli bir sonuç olmuştur"- "Demokrasi şehitleri verenlerle verdirenler arasındaki temel fark bu"

Şehit Allah 

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