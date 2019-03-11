Süleyman Soylu: 'Bizi birbirimizden ayırıp güçsüz hale getirmek istiyorlar'
Süleyman Soylu'nun açıklamaları
( AYDIN ) Süleyman Soylu: "Bizi birbirimizden ayırıp güçsüz hale getirmek istiyorlar"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Biz sana dört duvar vermişiz sırtını istediğin duvara daya"- "Kemal Kılıçdaroğlu, sözleşmenin altına imza atmış. Ben PKK'yı Truva Atı olarak meclise taşıyacağım demiş"
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