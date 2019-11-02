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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Süleyman Soylu: 'Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz'

Süleyman Soylu: 'Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları

( ANKARA ) Süleyman Soylu: "Biz DEAŞ mensuplarının oteli değiliz"- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Yabancı uyruklu DEAŞ'lıları Fırat Kalkanı bölgesindeki yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuyoruz"- "Ben ne yapayım senin teröristini. Cezası bitince vatandaşlık mı vereyim?"- "İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyeliler kayıtlı oldukları illere gönderiliyor."

Vatandaşlık Cezaevleri Gesi 

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