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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sudan'da yeni hükümetten ilk toplantı - HARTUM

Sudan'da yeni hükümetten ilk toplantı - HARTUM



: - Sudan 'da Abdullah Hamduk başkanlığındaki yeni hükümetin ilk toplantısı - Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih'in basın mensuplarına açıklama yapması - Toplantıyı takip eden basın mensupları Sudan 'da Abdullah Hamduk başkanlığındaki yeni hükümet ilk toplantısını yaptı.Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, geçiş döneminin ilk kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başbakan Hamduk'un ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Güney Sudan 'a yapacağını, Dışişleri, İçişleri, Ticaret ve Sanayi, Enerji ve Maden bakanlarının da kendisine eşlik edeceğini söyledi.

Salih, ziyarette ikili ilişkilerin, Hartum - Cuba arasındaki ortak iş birliği imkanlarının yanı sıra Cuba hükümetinin Sudan 'da barışın sağlanmasına yönelik çabalarının ele alınacağını belirtti.
Öte yandan, yeni hükümet döneminde ortak çıkarların gözetildiği dengeli bir dış politika izleyeceklerini aktaran Salih, çevre, sağlık, eğitim, barınma ve sosyal güvence gibi konulara da odaklanacaklarını kaydetti.

Yurt Dışı Dış Politika Hükümet Kabine Toplantısı Basın Mensupları 

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