Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Kudüs kimsenin çıkarlarına alet edilemez'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamaları
( ANKARA ) Spor Bakanı Kasapoğlu: "Kudüs kimsenin çıkarlarına alet edilemez"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu:- "Kudüs bizim namusumuz"- "Biz Kudüs'ten, Kudüs de bizden ayrıldıktan sonra Kudüs'te biz de acılar içerisindeyiz" ANKARA
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 'İİT 2018 Kudüs Başkenti Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
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