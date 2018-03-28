Soylu: ”Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak” - ANKARA İzle
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Soylu: - Soylu:”Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak”ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni"ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: :”Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak”dedi.