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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Soylu: ”Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak” - ANKARA İzle

Soylu: ”Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak” - ANKARA İzle

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Soylu: - Soylu:”Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak”ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni"ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: :”Vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak”dedi.

Sürücü Belgesi Gesi 

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