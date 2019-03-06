Soylu: '(Uyuşturucuyla mücadele) 63 bin 611 metruk bina tespit ettik'- ANKARA
Soylu: "(Uyuşturucuyla mücadele) 63 bin 611 metruk bina tespit ettik" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - 11 - İçişleri Bakanı Soylu: "(Uyuşturucuyla mücadele) 63 bin 611 metruk bina tespit ettik. Bugüne kadar bunların 38 bin 592'sini yıktık."
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