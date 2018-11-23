Soylu: 'Ülkemizin huzurunu, zenginliğini, demokrasisini yarınlarını daha iyi hale getirmek için gayret sarfedeceğiz” - ANTALYA
Soylu: "Ülkemizin huzurunu, zenginliğini, demokrasisini yarınlarını daha iyi hale getirmek için gayret sarfedeceğiz” - ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Hediye takdimi - Soylu: - "Ülkemizin huzurunu, zenginliğini, demokrasisini yarınlarını daha iyi hale getirmek için gayret sarfedeceğiz”ANTALYA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otel yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.Ülkemizin huzurunu, zenginliğini, demokrasini yarınlarını daha iyi hale getirmek için gayret sarfedeceğiz”