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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Soylu: 'Ülkemizin huzurunu, zenginliğini, demokrasisini yarınlarını daha iyi hale getirmek için gayret sarfedeceğiz” - ANTALYA

Soylu: 'Ülkemizin huzurunu, zenginliğini, demokrasisini yarınlarını daha iyi hale getirmek için gayret sarfedeceğiz” - ANTALYA

Soylu: "Ülkemizin huzurunu, zenginliğini, demokrasisini yarınlarını daha iyi hale getirmek için gayret sarfedeceğiz” - ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Hediye takdimi - Soylu: - "Ülkemizin huzurunu, zenginliğini, demokrasisini yarınlarını daha iyi hale getirmek için gayret sarfedeceğiz”ANTALYA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otel yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi.Ülkemizin huzurunu, zenginliğini, demokrasini yarınlarını daha iyi hale getirmek için gayret sarfedeceğiz”

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