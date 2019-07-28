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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Soylu: 'Türkiye’nin bütün dünyaya örnek olan göç politikası var' - KAHRAMANMARAŞ Haberi

Soylu: 'Türkiye’nin bütün dünyaya örnek olan göç politikası var' - KAHRAMANMARAŞ Haberi

Soylu: "Türkiye’nin bütün dünyaya örnek olan göç politikası var" - KAHRAMANMARAŞ - Bakan Soylu'nun Geçici Barınma Merkezi'ne gelişi - Bakan Soylu'nun karşılamaya gelen çocuklarla sohbeti ve hediye vermesi - Bakan Soylu'nun konuşmasıKAHRAMANMARAŞ (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret etti.

Politika 

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